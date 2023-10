Ptičija gripa im ne može ništa: Britanci razvili genetski izmijenjene piliće

Naučnici su napravili prve piliće otporne na ptičiju gripu, što se smatra napretkom koji bi mogao da prokrči put za genetski modifikovanu živinu na britanskim farmama, piše Guardian. Ptice, kojima je napravljena mala izmjena na jednom genu, postale su veoma otporne na ptičiju gripu – 9 od 10 ptica nije pokazivalo nikakve znake infekcije nakon što su izložene tipičnoj dozi virusa.

Virus evoluira

Međutim, infekcija nije potpuno blokirana, a naučnici kažu da bi to morali da postignu prije nego što genetski izmijenjeni pilići završe na farmama. Razlog za to je rizik da virus evoluira tako da postane opasniji za ljude.

- Pod normalnim, prirodnim dozama virusa naši genetski izmijenjeni pilići djeluju otporno na ptičiju gripu. Ipak, kada im damo veoma visoku dozu, polovina njih dobije infekciju. To nam pokazuje da je koncept koji razvijamo dobar, ali da još nismo uspjeli da napravimo potpuno otporne piliće – rekla je prof. Vendi Barkli, profesorica Imperijal koledža Londona i koautorica studije, prenosi Guardian.

Preliminarni rezultati studije, koja je objavljena u žurnalu Nature Communications, pokazuju da bi izmjena tri gena, umjesto samo jednog, mogla da spriječi infekcije. Nakon provjera ovakva živina bi mogla da se gaji na farmama u Britaniji, gdje je genetsko uređivanje usjeva i životinja dozvoljeno, piše Nauka.rs.

Strah od širenja ptičije gripe

Postoji strah od širenja ptičije gripe, koja je u prethodne dvije godine ubila stotine miliona ptica širom svijeta. Ovaj virus može da prijeđe i na sisare, pa čak može i da ubije ljude.

- Veoma patogena ptičija gripa je raširena u Aziji, Evropi, Africi i Sjevernoj Africi, a strahuje se od širenja i po Južnoj Americi i Antarktiku. To izaziva veliki broj smrti kod ptica i može da razori živinu na farmama. Osim toga, postoji strah da će prijeći na ljude i dovesti do nove pandemije – rekao je dr. Majk Mekgru, profesor Instituta Rozlin Univerziteta u Edinburgu i glavni istraživač studije.

Vakcinisanje ptica je skupo i neefikasno zbog brze evolucije virusa. Zbog toga naučnici misle da bi uređivanje gena moglo da bude dobar način za borbu protiv ove bolesti.

Istraživanje je bilo fokusirano na gen ANP32, koji stvara protein koji virus otima da bi se replicirao. Male izmjene na tom genu dovode do mutacije koja čini piliće otpornijim na ptičiju gripu.

Kako navodi Guardian, uređenje gena razlikuje se od genetske modifikacije, starije tehnike u kojoj se cijeli gen sa jedne vrste ubacuje u drugu. Uređenje gena je manje sporno jer se izvode ograničene izmjene na DNK i to one koje bi mogle i same da se dogode poslije nekog vremena.