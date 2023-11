Nacionalno utočište za divlje životinje Kealia Pond u Mauiju, u američkoj državi Havaji, nedavno je zabilježilo veliki priliv posjetilaca - ali oni nisu tu da vide močvare, već su došli zbog malog jezera roze boje, prenosi BBC.

Naučnici ne znaju sa sigurnošću šta je dovelo do toga da jezerce dobije sjajnu nijansu "barbi" roze boje, ali sumnjaju da bi to moglo biti zbog visokog nivoa soli u vodi, što je dovelo do rasta halobakterijskih organizama, piše Vijesti.me.