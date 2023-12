Naučnici otkrili čitav izgubljeni svijet ispod leda Antarktika: "Nekada je sve vrvjelo od života"

Ovaj pejzaž, smješten u regionu Vilks lend na istoku Antarktika na granici s Indijskim okeanom, prekriva površinu otprilike veličine Belgije ili Merilenda, piše Reuters. Istraživači su rekli da djeluje da je star najmanje 14 miliona godina, a možda više od 34, kad je Antarktik ušao u period dubokog zamrzavanja.

Polen palmi

Ovaj pejzaž je kao slika pejzaža iz prošlosti - rekao je Stjuart Džejmison (Stuart Jamison), profesor glaciologije Univerziteta Daram i koautor studije objavljene u "Prirodi komunikacije".

- Teško je znati kako je ovaj izgubljeni svijet možda izgledao prije nego što je došao led, ali je sigurno da je tada bio topliji. Zavisno od toga koliko daleko idete u prošlost, možda ste imali klimu koja se kretala bilo gdje oko one današnje Patagonije do nečeg bliže tropskoj. Drevni polen palmi je otkriven s Antarktika, nedaleko od obale od našeg mjesta istraživanja - rekao je on.

Takva okolina, kako je istakao, vjerovatno je bila nastanjena divljim životinjama, iako je fosilni zapis u regionu previše nepotpun da bi ukazao na to koje su zvijeri tu možda živjele. Led iznad drevnog pejzaža debeo je oko 2,2-3 kilometra, prema koautoru studije Nilu Rosu, profesoru polarnih nauka i geofizike okoline Univerziteta Njukasl.

Istraživači su rekli da je zemlja ispod ovog leda manje poznata čak i od površine Marsa.

Istakli su da bi jedini način da se otključaju njegove misterije bilo da se buši kroz led i dođe do uzoraka jezgra sedimenta koji su ispod. To bi moglo osigurati dokaze koji otkrivaju drevnu floru i faunu, kao što je urađeno s uzorcima s Grenlanda starih oko dva miliona godina.

Pejzaž se dugo formirao rijekama, tektonikom i glacijacijom.

Nova studija koristila je satelitsko posmatranje ledene površine, koja je na nekim mjestima pratila konture zakopanog pejzaža, te podatke s radara koji prodire kroz led iz aviona koji je preletio lokaciju. Neke prethodne studije su na sličan način otkrila drevne pejzaže ispod antarktičkog leda, uključujući planine i visoravni, iako je pejzaž otkriven u novom istraživanju prvo ove vrste.

- Pejzaž je modificiran različitim procesima koji su bili pod utjecajem rijeka, tektonike i glacijacije tokom veoma dugog geološkog perioda - istakao je Ros.

Neposredno prije 34 miliona godina antarktički pejzaž i flora vjerovatno su podsjećali na današnje prašume Tasmanije, Novog Zelanda i južnoameričkog regiona Patagonije, rekao je Ros.

Dio superkontinenta Gondvana

Antarktik je nekad bio dio superkontinenta Gondvana koji je također obuhvatao današnju Afriku, Južnu Ameriku, Australiju, indijski potkontinent i Arapski poluotok, ali se na kraju odvojio i izolirao u geološkom procesu tektonike ploča.

Istraživači misle da su, kad je klima na Antarktiku bila toplija, rijeke tekle preko novootkrivenog pejzaža ka kontinentalnoj obali koja je stvorena odvajanjem ostalih kopnenih masa. Kad se klima ohladila, kako je rekao Džejmison, neki mali glečeri su se formirali na brdima pored tih rijeka, sa dolinama koje su se produbile usred glacijalne erozije.

- Tada se klima znatno ohladila i porastao je ledeni pokrivač koji je prekrio čitavi kontinent, preplavivši sve glečere koji su postojali ranije. Kad došlo do tog porasta leda, uvjeti između podnožja leda i pejzaža promijenili su se i postali veoma hladni - na taj način više nije bilo moguće erodirati naš pejzaž. Umjesto toga, on je sačuvan, vjerovatno na 34 miliona godina - rekao je Džejmison.