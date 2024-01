Ovo je prva fotografija koju je japanska letjelica snimila na Mjesecu

Japanska svemirska agencija JAXA sada ima službenu potvrdu da je njena letjelica SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) uspješno mekano sletjela na površinu Mjeseca, čime se Japan pridružio SAD, SSSR-u, Kini i Indiji, odnosno drugim zemljama kojima je to uspjelo.

Naime, japanska agencija je održala konferenciju na kojoj je pokazala prvu fotografiju letjelice na Mjesecu koju je snimio mali rover LEV-1 koji je letjelica odbacila uoči slijetanja.

U svakom slučaju, ovo je definitivna potvrda uspješnog mekog slijetanja, mada to ne znači da je letjelica funkcionalna, jer i dalje ima problema s napajanjem, odnosno nema dovoljno energije za normalan rad i planirana istraživanja, piše Vidi.hr.

JAXA se još nada da bi se baterije letjelice mogle napuniti kada Sunce dođe u bolju poziciju i baci svjetlost ne sunčeve ploče, no svi podaci koji su do sada prikupljeni dolaze od pričuvne baterije koja se ispraznila na 12 posto pa su naučnici isključili SLIM za slučaj da se promijeni ugao pod kojim Sunce baca svjetlost na solarne ploče, nakon čega će ga ponovno aktivirati. Prema očekivanjima japanskih naučnika, to bi se moglo dogoditi za oko 7 dana.

Lander je sletio samo 55 metara od ciljane tačke za slijetanje, što je preciznije od Apolla 11, koji je fulio za nekoliko kilometara.