Stiže Motocompacto: Hondino rješenje za urbanu mobilnost

Posljednjih godina primjetan je trend okretanja alternativnim prijevoznim sredstvima, prvenstveno na dva točka koji su zdraviji za tijelo i okoliš. Mnogi su tako automobile zamijenili biciklima (pogotovo električnim biciklima), a iznimno su popularni i električni romobili koje često viđamo na ulicama. Za one koji traže alternativno prijevozno sredstvo, a žele isprobati nešto drukčije, Honda ima zanimljivo rješenje - Motocompacto.

Može stati u prtljažnik automobila

Riječ je o novoj verziji minijaturnog Hondinog motocikla s početka osamdesetih godina koji je tada, naravno, pokretao benzinski motor, dok ga sada pokreće električni motor. Možemo reći kako je japanska kompanija bila ispred svog vremena jer su taj motocikl predstavili kao tzv. last mile rješenje, odnosno prijevozno sredstvo s kojim će ljudi koji idu na posao prevaliti zadnjih nekoliko stotina metara ili nekoliko kilometara od mjesta gdje su parkirali automobil do poslovne zgrade. Na sličan način danas mnogi koriste električne romobile.

Originalni Motocompacto, kao i nova električna verzija, zato je napravljena u minijaturnim dimenzijama te je ovaj skuter sklopiv kako bi stao u prtljažnik automobila. Kako je napravljen samo za vožnju na kraćim udaljenostima, od njega ne treba očekivati veliki brzinu i doseg. Na Motocompactu tako se možete voziti najvećom brzinom od 25 km/h i to samo do 20 kilometara, što znači da će ga njegovi vlasnici često morati puniti. Vrijeme punjenja do 100 posto kapaciteta iznosi oko 3 i po sata.