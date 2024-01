Napredak u području umjetne inteligencije: Poboljšanje dijagnostike i liječenja bolesti

U proteklih nekoliko godina, IT sektor se smatra jednim od najbrže rastućih. Najveću ekspanziju doživio je u doba pandemije koronavirusa, a slobodno možemo da kažemo da su ova zanimanja sve traženija na tržištu rada. Kako u razgovoru za „Dnevni avaz“ ističe Senad Redžić, IT stručnjak s adresom u Štutgartu, u godini ispred nas možemo očekivati nastavak značajnih promjena i inovacija u IT industriji.



Transformacije radnih mjesta

Kako ističe, te promjene će svakako biti vođene napretkom u području umjetne inteligencije (AI).

-Alati bazirani na umjetnoj inteligenciji će se sve više koristiti u kompanijama, što će donijeti promjene u gotovo svim industrijama a posebno poslovima znanstvenih radnika, kreativaca, pravnika, finansijskih stručnjaka i slično. Međutim, važno je napomenuti da ćemo uglavnom gledati transformacije tih radnih mjesta ali ne i ukidanje istih. Umjetna inteligencija će omogućiti povećanje produktivnosti, efikasnosti, i smanjenje operativnih troškova. Mnoga radna mjesta postat će sigurnija, a radne aktivnosti lakše za obavljanje – govori nam Redžić.