Ovo su najplaćeniji poslovi u 2024., a koje možete raditi od kuće

Pandemija koronavirusa pokazala je da se dio poslova može učinkovito obavljati od kuće, a sada su upravo takvi poslovi postali posebno popularni.



Majkl Nazari (Michael), savjetnik za karijeru i kreator sadržaja, naveo je najplaćenije poslove za 2024. koji je mogu raditi od kuće.

Inženjer “oblaka”

U pitanju su IT stručnjaci koji su odgovorni za sve tehnološke dužnosti povezane s informatikom u oblaku, uključujući dizajn, planiranje, upravljanje, održavanje i podršku.

Posao je dobro plaćen, no najvjerovatnije će vam biti potrebna diploma prvog stepena informatičkog inženjerstva ili srodnog predmeta da biste ušli u ovo polje, navodi Best Life. No, kako navodi Nazari, kvalificirani radnici mogli bi lako pronaći posao zahvaljujući velikom broju otvorenih pozicija, a neke od njih nudi i Amazon.

Analitičar podataka

Ovi stručnjaci prikupljaju, organiziraju i proučavaju skupove podataka kako bi pomogli u rješavanju problema za kompanije i druge organizacije.

“Kompanije su opsjednute podacima”, kaže Nazari, dodajući da će ova uloga uvijek biti vrlo tražena.

Voditelj proizvoda

To su osobe koje su zadužene za razvoj vizije i strategije za nove proizvode, vodeći pritom računa o potrebama kupaca.

Nazari kaže da mnoge kompanije tu ulogu nude na daljinu. “Ovi voditelji su izuzetno važni, umjetna inteligencija ih ne može zamijeniti, tako da sve kompanije trebaju ove voditelje.”

Menadžeri korisničke službe

Nazari ih naziva “šampionima kupaca”, a to su menadžeri korisničke službe koji korisnicima pomažu u usvajanju novih tehnologija. Pozicija je dobro plaćena, navodi on, iako najčešće zahtijeva neko prethodno iskustvo u tehničkoj korisničkoj podršci.