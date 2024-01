Svi bruje o mladom Niki Gonzalesu, a njegova majka je Loren Sančez, zaručnica Džefa Bezosa

Zaručnica Džefa Bezosa (Jeff) ovih dana puca od ponosa. Njen prvorođeni sin debitirao je kao model u Milanu na modnoj reviji italijanskog brenda Dolce & Gabbana.



Brojni komplimenti

Mladi maneken Niko Gonzales (Nikko) je dobio brojne komplimente, ne samo od svoje majke Loren Sančez (Lauren Sanchez) nego od brojnih slavnih osoba poput Kim Kardašijan (Kardashian) ili Niki Hilton (Nicky), koje su komentirale njegove fotografije na društvenim mrežama.

Niko ima 22 godine i rezultat je braka Loren s igračem američke nogometne lige Tonijem Gonzalesom (Tony Gonzalez). Kad je bivši par otišao svojim putem (nedugo nakon rođenja Nike 2001. godine), ponovno su izgradili svoje živote no ostali su u super odnosu i druže se.

Niko je influenser i ima vojsku pratilaca koju čini više od 22 hiljade ljudi s kojima dijeli detalje svakodnevnog života. Voli prirodu, a posebnu strast gaji prema moru.

Bavi se humanitarnim radom

Poput majke ima izražen humanitarni karakter. Odnedavno kao kuhar sarađuje s nevladinom organizacijom ''This Is About Humanity'', koja pomaže djeci koja su odvojena od porodice na granici SAD i Meksika.