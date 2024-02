Džef Bezos počeo prodaju svog vlasništva u Amazonu: Evo koliko koštaju njegove akcije

Nakon što je Amazon prošle sedmice saopćio da će njegov osnivač Džef Bezos (Jeff) prodati do 50 miliona akcija kompanije, on je to i učinio.

Bezos je za oko dvije milijarde dolara prodao 12 miliona akcija, nakon što je prethodno predstavio plan za prodaju svojih akcija tokom sljedeće 2025. godine.

Kako je navedeno u posljednjem godišnjem izvještaju kompanije, prodaja je obavljena u srijedu i četvrtak prošle sedmice, prenijela je agencija Reuters. Kompletna prodaja akcija će biti završena do 31. januara 2025. godine, piše Mondo.rs.

Džef Bezos, prema Bloombergovom indeksu milijardera drugi najbogatiji čovjek na svijetu, s bogatstvom procijenjenim na 200 milijardi dolara, osnovao je Amazon 1994. godine.

S mjesta izvršnog direktora kompanije povukao se 2021. godine, od kada obavlja funkciju njenog izvršnog predsjednika.