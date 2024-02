Evo šta ne smijete napraviti ako vam iPhone padne u vodu

Na stranicama za korisnike Apple je objavio upute šta napraviti, ali i šta ne napraviti ako vam iPhone padne u vodu.

Ne stavljajte ga u rižu

Ako na internetu potražite savjet, jedna od prvih stvari na koju ćete naići jest da telefon odmah stavite u rižu koja bi trebala upiti vlagu iz telefona, a takav savjet ponekad daju i u servisima za smartphone uređaje.

No čini se kako ta taktika i nije baš najpametnija te je, uprkos svemu što je do sada objavljeno na internetu, ipak ne biste trebali primjenjivati. To naglašavaju iz Applea na čijim se stranicama za podršku korisnicima nalazi upravo to upozorenje.

- Ne stavljajte telefon u vrećicu riže. Ako to napravite, mali komadi riže mogu oštetiti vaš iPhone - stoji na Appleovim stranicama.

Osim u vrećicu riže, iz ove kompanije upozoravaju korisnike da ne pokušavaju osušiti telefon korištenjem vanjskog izvora topline ili komprimiranim zrakom te da u svoje telefone, odnosno konektore ne stavljaju strane objekte, poput papirnatih ručnika ili štapića za uši.

Šta napraviti ako vam iPhone upadne u vodu

Iz Applea su dali nekoliko savjeta, pri čemu su posebnu pažnju posvetili konektoru za punjenje.

Ako se on smoči, na iPhoneu bi se trebalo pojaviti upozorenje o detektiranoj tekućini i korisnici bi odmah trebali isključiti svoj Lightning ili USB-C kabel iz telefona te ga ne smiju ponovo priključiti dok telefon i konektor nisu u potpunosti suhi. Kako bi ispraznili tekućinu iz telefona, potrebno ga je lagano udarati o dlan ruke, pri čemu strana s konektorom treba biti okrenuta prema dolje. Nakon toga telefon treba ostaviti u suhoj prozračnoj prostoriji na najmanje pola sata i tada ponovo možete pokušati spojiti telefon s kabelom. Ako se upozorenje o tekućini ponovo pojavi, onda telefon treba i dalje ostaviti u suhoj i prozračnoj prostoriji na duže vremena. Ponekad može proći i cijeli dan dok se osuši, a kroz to vrijeme možete ga ponovo pokušati napuniti.

Upute iz Samsunga

Na US Today podsjećaju i na Samsungove savjete oko telefona koji upadnu u vodu. Kada se to dogodi, uređaj treba isključiti te obrisati vlagu s kućišta, utora za slušalice i punjenje. Za razliku od Applea, iz južnokorejske kompanije savjetuju korištenje vate ili štapića.

U slučaju da je uređaj pao u more ili neku drugu vrstu tekućine poput pića, navodi se da bi se takav uređaj u biti prvo moglo staviti u običnu vodu. Iz Samsunga savjetuju sušenje na zraku, odnosno njegovo postavljanje u prozračnu prostoriju ili u hlad s hladnim zrakom (od npr. ventilatora). Ono što nikako ne smijete raditi jest sušiti ga korištenjem fena ili vrućeg zraka.

Kada se uređaj osuši, poželjno ga je ipak odnijeti na servis, piše Zimo.