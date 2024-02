Evo kako možete ukloniti fotografije svoje djece koje su postavili drugi

Mnogi roditelji postaju svjesni rizika povezanih s dijeljenjem fotografija i videosnimaka djece na internetu. Međutim, pojavljuje se nova, zabrinjavajuća prijetnja: porast AI (vještačka inteligencija) alata koji mogu da generišu veoma realistične deepfake videosnimke.

Autentični videozapisi

AI alatima je potrebna samo jedna slika ili nekoliko sekundi uzorka glasa da bi napravili uvjerljiv deepfake. Oni mogu tačno da repliciraju crte lica, što omogućava pravljenje videosnimaka koji izgledaju potpuno autentično. Zastrašujuće je zamišljati sve vrste scenarija u kojima se dječije slike koriste i mijenjaju u nešto sasvim drugačije, koriste za izmišljene situacije ili narativ.

Iako možda nije realno nadati se da možete ukloniti sve podatke svoje djece s interneta, minimiziranje njihovog prisustva na mreži je najbolja stvar koju možete da uradite, piše Informacija.rs.

Počnite tako što ćete ukloniti fotografije i videosnimke sa svojih naloga na društvenim mrežama. Potražite bilo koji sadržaj koji su možda postavili ili podijelili drugi, npr. članovi porodice, škole ili klubovi, i zamolite ih da ga uklone. Možete da pretražujete na Googleu njihovo ime ili da probate sa reverznom pretragom slika.

Kada vaša djeca napune 13 godina, mogu da kreiraju vlastite naloge na različitim platformama, pa se potrudite da im date sve informacije i podršku koja će im biti potrebna za donošenje dobrih odluka.

Kako ukloniti dječije fotografije s Googlea, Facebooka, Instagrama i TikToka?

Google

Kao roditelj ili zakonski staratelj, možete da zatražite od Googlea da ukloni sliku, video ili tekst iz rezultata Google pretrage koristeći ovaj obrazac.

Popunite formular da biste prijavili sliku koju želite da uklonite. Obavezno izaberite Slike osobe koja je trenutno mlađa od 18 godina (Imagery of an individual currently under the age of 18) u odjeljku Želim da uklonim (I want to remove). U obrazac uključite informacije kao što su URL-ovi svih slika koje želite da uklonite, URL-ovi svih stranica sa rezultatima pretrage koje sadrže slike i sve termine za pretragu koji prikazuju fotografije. Kliknite na dugme Pošalji (Submit) da biste poslali zahtjev.

Google će ga pregledati i možda će vas kontaktirati za dodatne informacije. Kada bude odobren, Google će vas obavijestiti, ali imajte na umu da iako se sadržaj neće pojavljivati u rezultatima pretrage, on ostaje na internetu.

Za druge Google proizvode kao što su Blogger, Sites, Drive, Photos ili Groups, ovdje možete da zatražite ograničenja dijeljenja slika.

YouTube

Ako pronađete video sa svojim djetetom na YouTubeu, možete da poduzmete mjere da ga uklonite.

Prvo kontaktirajte osobu koja je postavila video i zatražite njegovo uklanjanje. Ako ona odbije da ukloni video ili ako je postavljen zlonamjerno, možete da koristite YouTubeovu Flag funkciju. Zahtjev za uklanjanje sadržaja na YouTubeu možete da popunite ovdje.

Facebook i Instagram

Ovi sajtovi će roditelju dozvoliti da zatraži uklanjanje sadržaja samo za maloljetnike mlađe od 13 godina. Ako dijete ima između 13 i 17 godina, ono mora samo da podnese zahtjev.

Da biste uklonili fotografije sa Facebooka, popunite ovaj obrazac.

Da biste prijavili Instagram nalog koji dijeli fotografije vašeg djeteta bez vaše dozvole, popunite ovaj obrazac. Ne treba vam Instagram nalog da biste popunili obrazac, ali morate da navedete link do fotografije ili videa koji prijavljujete.

TikTok

Da biste zatražili uklanjanje videosnimka s malojletnikom na TikToku, slijedite ove korake:

1. U aplikaciji TikTok, pronađite video i dodirnite dugme Share sa strane videa.

2. Dodirnite Report i izaberite razlog za prijavu. Ako se od vas zatraži da odaberete podtemu, izaberite najrelevantniju.

3. Dodirnite Submit.

Alternativno, možete zatražiti da TikTok ukloni videosnimak maloljetnika prijavljivanjem kršenja privatnosti ovdje.