4D iskustvo kod kuće: Uređaj prepoznaje šta se događa u igri i otpušta odgovarajuće mirise

U osnovnom paketu uređaja dobit ćete šest patrona s mirisima, koji uključuju mirise pucnjave, eksplozija, autoutrka, oluja, šume i čistog zraka, no komapnija radi na dodatnim mirisima koji će se prodavati zasebno i moći ćete ih dodavati, a donijeti će vam u gaming mirise krvi, svježe pokošene trave, mora i sportskog borilišta.

Ako ste do sada već bili u 4D kinu, vjerovatno vam je bilo fora što, osim drmanja sjedala, imate i efekte okoliša poput vjetra, mjehurića i mirisa, koji se pojavljuju u skladu s događanjima na ekranu.

Koncept uređaja za raspršivanje mirisa tokom gledanja filmova na TV-u ili igranja videoigara kod kuće nije nov i do sada smo već mogli vidjeti neke zanimljive koncepte i prototipe, no GameScent je jedini koji se uspio probiti do tržišta, pa ga već možete kupiti putem Amazona i nekih drugih web-trgovina po cijeni od 150 američkih dolara, a zasad još nije poznato po kojoj će se cijeni prodavati patrone s mirisima.

Proizvođač navodi da u mirisima nećete uživati samo u gamingu, jer GameScent funkcionira i s filmovima na TV-u.