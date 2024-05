"Kum AI-ja" tvrdi: Umjetna inteligencija bi mogla pokušati preuzeti vlast

Naučnik Džefri Hinton (Geoffrey), koji se smatra "kumom umjetne inteligencije", kaže da će vlade širom svijeta morati uspostaviti univerzalni temeljni dohodak kako bi se nosile s utjecajem umjetne inteligencije na nejednakost.

Profesor Hinton rekao je za BBC da je "jako zabrinut da će umjetna inteligencija preuzeti mnoge svakodnevne poslove", da bi to moglo povećati nejednakost te da su potrebne reforme kako bi se isto spriječilo.

Posljedice po nejednakost

- Konsultirali su me ljudi u britanskoj vladi i savjetovao sam im da je univerzalni temeljni dohodak dobra ideja - rekao je.

Istakao je da, iako smatra kako će umjetna inteligencija povećati produktivnost i bogatstvo, novac će ići bogatima, “a ne ljudima čiji poslovi budu izgubljeni i to će biti jako loše za društvo”.

Profesor Hinton je pionir neuronskih mreža, koje čine teorijsku osnovu umjetne inteligencije. Do prošle godine radio je u Googleu, no napustio je tehnološkog diva kako bi mogao slobodnije govoriti o opasnostima od neregulirane umjetne inteligencije, piše Index.hr.

Profesor Hinton ponovio je svoju zabrinutost o prijetnjama AI-ja za cjelokupno čovječanstvo.

- Pokazuje se da vlade nisu bile voljne obuzdati vojnu upotrebu umjetne inteligencije, a tehnološke kompanije ne ulažu dovoljno truda u sigurnost - navodi Hinton.

Rekao je da za pet do 20 godina postoji vjerovatnost da ćemo se morati suočiti s problemom AI-ja koji bi mogao pokušati preuzeti vlast.

- To bi dovelo do prijetnje na razini izumiranja za ljude jer bismo mogli stvoriti oblik inteligencije koji je bolji od biološke inteligencije, a to je za nas vrlo zabrinjavajuće – kaže Hinton.

Zabrana upotrebe umjetne inteligencije u vojne svrhe

Umjetna inteligencija bi se mogla autonomno razviti tako da ima za cilj preuzimanje kontrole, a to pokazuju i dosad benigni alati za, primjerice, prijevod teksta.

- Ono što me najviše brine kod AI-ja jeste da oni mogu samostalno donositi odluke o ubijanju ljudi - kaže.

Profesor Hinton predlaže stoga nešto poput Ženevske konvencije, međunarodnog ugovora za reguliranje vojne upotrebe umjetne inteligencije.

- Ali mislim da se to neće dogoditi dok se ne dogode vrlo gadne stvari - dodao je.

S obzirom na to da je u toku nova utrka u naoružanju između SAD, Rusije i Kine, Hinton kaže da bi najbolje rješenje bila zabrana vojne upotrebe umjetne inteligencije.