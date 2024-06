Najveće zablude o bateriji i punjenju mobilnog telefona

Da li punjenje telefona tokom cijele noći skraćuje životni vijek baterije? Evo odgovora na neke zablude u vezi sa baterijom vašeg smartfona.

Punjenje tokom čitave noći dovodi do preopterećenja baterije – Mnogi vjeruju da ostavljanje telefona na punjaču tokom cijele noći može da dovede do problema povezanih sa punjenjem ili do kraćeg života baterije. Ipak, pametni telefoni su dovoljno pametni da spriječe da se njihove baterije preopterete.

Kada se baterija telefona napuni do 100 posto, punjenje se automatski isključuje. Jednom kada baterija padne na 99 posto, baterija se polako ponovo puni da bi se vratila do 100 posto i na taj način održavala potpunu napunjenost. U svakom slučaju, punjenje telefona preko noći definitivno ne preopterećuje bateriju.

Baterija će trajati duže ako se uvijek isprazni do kraja – Suprotno popularnom mišljenju, puštanje da se baterija uvijek isprazni do kraja i punjenje odjednom apsolutno ne štiti njenu dugovječnost. Mnogi stručnjaci kažu da je idealan način da koristite bateriju pametnog telefona tako što ćete je napuniti kad približno dostigne nivo od 20-30 posto, što je optimalno za njenu dugovječnost.

Međutim, držanje na hladnim površinama kada se telefon puni dovodi do stvaranja metalnog litijuma u baterijama.