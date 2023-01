"Sex i grad" se vraća na ekrane, ali u drugačijem duhu, a tu je i Squid Game

Vrijeme je praznika i godišnjih odmora, a mnogi svoje vrijeme očekuju provesti uz televizore, Netflix ili laptope. Ovo je lista serijskih naslova koje gledamo u 2023. godini.

The Last of Us

Od kreatora Černobila (Chernobyla) stiže ekranizacija jedne od najhvaljenijih videoigara, čija će se premijera na platformama HBO-a dogoditi vrlo brzo, već 15. januara. Naime, svaki teaser/trailer uglavnom je dočekivan s oduševljenjem, a priča nas vodi u apokaliptični svijet 20 godina nakon uništenja moderne civilizacije. Glavna zvijezda serije je Pedro Paskal (Pasqual), koji igra Džejka (Jakea), jednog od preživjelih.



On je unajmljen da prokrijumčari 14-godišnju djevojčicu Eli (Ellie) i izbavi je iz surovog karantina. Službeni sinopsis najavljuje da će njihovo putovanje SAD-om postati brutalna avantura te da će morati sarađivati kako bi preživjeli. Jednu od 9 epizoda režirala je naša rediteljica Jasmila Žbanić.

The Idol

Tvorac Euforije (Euphorije) Sem Levinson (Sam) kreirao je još jednu ekstravagantnu seriju koja je potencijalni televizijski hit, a to je triler u kojem glume Lili Roz Dep (Lilly Rose Depp), kćerka Donija Depa (Johnny Depp) i velika muzička zvijezda The Weeknd. Oni su udružili snage u HBO-ovoj priči The Idol, koja prati pop zvijezdu u usponu i njenu vezu s vlasnikom tajnog kluba.

U ovoj, kako su je nazvali, najljigavijoj ljubavnoj priči u Holivudu (Hollywoodu) sve pršti od ambicija, kokaina i spuštenih gaćica, ali iza privida glamura zapravo se krije mračna strana svijeta koji proizvodi naše idole. Njega nastanjuju bolesni i izopačeni umovi.

Copenhagen Cowboy

Glas Zlatka Burića, najboljeg evropskog glumca za 2022. godinu prema Evropskoj filmskoj akademiji, vodi nas kroz trailer danske serije Kopenhagen Kovboj (Copenhagen Cowboy). Radi se o jednom od najiščekivanijih Netflixovih projekata realiziranih u Evropi, a svoju premijeru na streaming servisu doživjet će 5. januara. Osmislio ju je tvorac filmskog serijala Pušer (Pusher) - Nikolas Vinding Refn (Nicolas Winding).

Priča nas vodi kroz zlokobno kriminalno podzemlje Kopenhagena, gdje pratimo mladu otpadnicu po imenu Miu, koja traži svoju neprijateljicu Rakel nakon što je godinama posvećeno radila u tajnoj organizaciji.

Squid Game, 2. sezona

Netflixova najgledanija i najkontroverznija serija Skvid Gejm (Squid Game) završila je tako da nam je ostala dužna objašnjenje šta se dogodilo nakon što je glavni junak brutalne dječije igre sjeo u avion i ko stoji iza svega što mu je donijelo novac i pretvorilo život u pakao. Tvorac korejske senzacije je Dong-Hjuk (Dong-Hyuk), a glumce iz 1. sezone opet ćemo gledati u istim ulogama.

Među detaljima koji su otkriveni je i to da strašna divovska lutka koja ubija ima "dečka" koji se zove Čeol-su (Cheol-su), kao i da možemo očekivati velik broj smrti. Netflix nije objavio tačan datum izlaska 2. sezone, ali se zna da će se premijera serije desiti na jesen 2023. godine.

Shrinking

Najveći adut streaming servisa Apple TV+ je nesvakidašnja serija Šrinking (Shrinking), koja obrađuje uvijek zanimljivu temu psihoanalize. Komedija se sastoji od deset epizoda, u glavnoj ulozi je Džejson Segel (Jason), a veliko iznenađenje bit će pojava Harison Forda (Harrison) u televizijskoj produkciji. Radi se o ožalošćenom terapeutu koji svojim pacijentima počinje govoriti sve ono što zaista misli.

Ignorirajući poslovnu etiku, on zapravo dolazi do otkrića da uzrokuje velike promjene u životima ljudi – uključujući i vlastiti život. Sasvim je sigurno da će Apple TV+ ponovno ponuditi kvalitetnu seriju, na kakve nas je već naviknuo svojim uspješnim naslovima, među kojima su The Severance i Ted Lasso.

Succession, 4. sezona

Priča o bezobrazno bogatoj porodici medijskog tajkuna Logana Reja (Raya) prvi put se na malim ekranima pojavila 2019. godine, a od tada je dva puta nagrađena Emmyjem kao najbolja dramska serija. Serija Džesija Armstronga (Jesseja) prije ovogodišnjih Emmyja u svoje je naslijeđe upisala 48 nominacija i 10 prestižnih televizijskih nagrada pa je logično da nam stiže i 4. sezona. U njoj ćemo doznati što se dogodilo nakon što je Logan Roj (Roy) (Brian Cox) odlučio prodati Vejstar RojCo (Waystar RoyCo).

Njegova razmažena djeca (nasljednici) pokušat će ga zaustaviti, ali šta će se zapravo dogoditi s medijskim carstvom saznat ćemo na proljeće. Ono što je sigurno na neviđeno jest da su još uvijek disfunkcionalni i da puno psuju.

And Just Like That, 2. sezona

Nakon 6 sezona, devedesetak epizoda i 2 filma jedan od najpopularnijih televizijskih projekata svih vremena prošle je godine otvorio novo poglavlje u životu tri junakinje (i to u šestoj deceniji života). Seksa u naslovu više nema (serija nosi naziv And Just Like That), a nema ni Samante (Samanthe).