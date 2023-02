Aleksandar Hršum, voditelj Dnevnika na Novoj BH: Amina je posebna ličnost u mome životu

- U trideset godina profesionalnog rada na televiziji bilo je dosta anegdota, koje su svakako sastavni dio bilo koje profesije. Televizija je "živ organizam", sve je u sekundama i minuta ponekad traje vječnost. Stalna odbrojavanja prije nego si u eteru, snalaženje u trenutku i još mnogo toga. Anegdota koju pamtim jeste emisija "Zabranjenog foruma" o temi taksi usluga u BiH. Tokom trajanja emisije došlo je do veoma aktivnog i agresivnog dijaloga među gostima. Sve je bilo na rubu incidenta, koji se, srećom, nije desio. Ali bila je to emisija puna anegdota iz života taksi prijevoznika u BiH.

- Zanimljivo pitanje. Velika je sreća kada posao koji volite radite sa nekim koga volite i osjećate kao prijatelja. Imao sam tu sreću da mi se tako stvari poslože kada je riječ o Amini Hodžić. Divna i posebna ličnost u mome životu, a paralelno s tim veliki profesionalac u poslu koji zajednički radimo. Baš kao i cijeli tim ljudi koji zajedno sa Aminom i sa mnom svakodnevno stvara minute najgledanijeg Dnevnika. Jednostavno volim da radim s Aminom u paru Dnevnik na Novoj. Gledaoci osjete tu našu energiju, naše prijateljstvo i često mi to i kažu u ličnom kontaktu. Zato je moj izbor Amina. Poštujući profesionalnost, vjerujem da bi korektno obavio prezenterski posao i s nekim drugim. "Divni ljudi se ne pojavljuju tek tako" - napisala je američka psihologinja Elizabet Kibler (Elisabeth Kübler).

Radost života

Omiljeno putovanje?

- Volim putovanja, jer ona su ta koja ti daju volju da ideš dalje i trudiš se da budeš dobar. Zato što više putujte, radi sebe…prijat će Vam. Putovanja su radost života.

Godina 2023. je uveliko počela, koje ste ciljeve sebi dali do kraja ove godine?

- Cilj je samo jedan - biti čovjek među ljudima.

Da li ste oduvijek imali kao prvi izbor zanimanja novinarstvo ili je bilo nešto drugo u planu?

- Televizija je izabrala mene, jednostavno je tako posložen moj put života. I sada nakon 30 godina rada na televiziji, sretan sam da sam imao priliku da radim ovaj posao. Gledaoci su me podržali i davali svoja odobrenja za sve projekte koje sam radio tokom karijere. Šta bi to bilo drugo i koja profesija bi bila na drugoj poziciji, mislim da bi to opet bila televizija i TV novinarstvo.

Volim jutra

Kako izgleda jedan Vaš dan?

-Svaki novi dan u životu jeste nova prilika. Volim jutra i tu posebnu energiju rađanja novog dana. Na svakom novom danu u životu trudim se biti zahvalan, uraditi sve ono što mi je život servirao i što više ostati u svome miru koji mi daje odgovore na pitanja u mojoj glavi. Obavezna fizička aktivnost, šetnje i priroda - jedan sasvim običan dan.