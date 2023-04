On je u intervjuu za španske novine "Diari ARA", između ostalog, otkrio svoj način rada te da skoro nikada ne uključuje golotinju u svoje projekte, jer je to, kako kaže, problematično.

- Istina je da je u stvarnom životu mučno snimati scene seksa. Svi su jako napeti. Iako je to prije bilo pomalo problematično, sada je još više. Ako bi ikad bilo potrebno snimiti seks scenu koja bi bila bitna za priču, uradio bih to, ali do sada nije bilo potrebe - pojasnio je Tarantino.