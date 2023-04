Postojala je cijena: Džejmi Oliver otkrio koliko je izgubio tokom snimanja emisije

Džejmi Oliver otkrio je da je prije dvije godine tokom snimanja emisije "Keep cooking and carry on" pretrpio lični gubitak.



Obrisao fotografije

Poznati šef (47) priznao je da je slučajno obrisao sve fotografije i snimke iz proteklih 17 godina dok je prebacivao snimke producentima emisije.

- Pa, postojala je cijena koju sam morao da platim i to je vjerovatno gubitak svih fotografija i snimaka rođenja moje djece - rekao je Džejmi u intervjuu, inače otac Popi (21), Dejzi (20), Petal (14), Badija (12) i River (6).

- Uporno sam ponavljao, mora da postoji neki način da se povrate, međutim, prijatelj koji radi u Eplu mi je rekao da nema - dodaje.