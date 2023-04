Preminula glumica iz kultne serije "Mućke"

Na Twitter nalogu serije objavljeno je:

- Žao nam je što smo saznali da je preminula Kejt Sanders, koja je glumila policajku Sandru u epizodi "The Long Legs of the Law" 1982. godine.

Osim glumačke karijere, Kejt je bila nagrađivana spisateljica, novinarka i kritičarka. Naše su misli sa njenom porodicom".