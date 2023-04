Momčilo Otašević nakon razvoda: Nove okolnosti na koje se treba navići

Glumac Momčilo Otašević se nedavno razveo od svoje supruge također glumice Jelene Perčin, a sada je govorio o svom trenutnom načinu života.

Otašević je za "IN Magazin" govorio o životu nakon razvoda te istakao da su mu djeca prioritet.

- To su nove okolnosti na koje se treba navići. I treba život isplanirati u skladu s tim. I to je to što sad slijedi - rekao je glumac.