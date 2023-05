Robert De Niro se oglasio nakon što je dobio sedmo dijete

Na sinoćnjoj premijeri filma "About My Father" Robert De Niro je za Page Six otkrio da li je iznenađen što je sedmi put postao otac u svojoj 79. godini.

On je odgovorio: "Ne".



U stvari, pojasnio je da je trudnoća "planirana".

Ranije tog dana, predstavnici holivudske zvijezde potvrdili su da je dočekao još jedno dijete, ali nisu otkrili ime ili spol. Isto tako, tada nisu otkrili ni identitet majke.



Međutim, njegova mlađa djevojka Tifani Čen (Tiffany Chen) prošlog mjeseca je fotografisana s trudničkim stomakom. Par se upoznao 2015. na snimanju filma "The Intern".