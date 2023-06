Samanta se vraća u "Seks i grad": Nije se srela s Keri Bredšou

Ipak, zbog incidenata koji su se događali u prošlosti, Kim će se pojaviti samo u jednoj sceni i to u posljednjoj epizodi drugog nastavka.

View this post on Instagram

Zbog Kim se na set vratila i kostimografkinja Patricija Fild (Patricia Field), samo kako bi "odjenula" njen lik.

Inače, Kim i Sara već dugo nisu u dobrim odnosima, a sve je započelo kad je Katral saznala koliko je njena kolegica plaćena za seriju. Uvijek je zarađivala više od nje, a Kim je to zasmetalo. Njihov se odnos dodatno pogoršao kad je Kim na društvenim mrežama napisala objavu posvećenu Parker.

Nisi moja porodica, nisi mi prijateljica

- Moja mama me danas pitala kad će me ta Sara Džesika Parker, ta licemjerka, konačno ostaviti na miru? Svaki tvoj pokušaj da ostanemo u kontaktu samo mi je bolan podsjetnik na to koliko si bila i ostala okrutna. Dopusti da ti pojasnim, ako već nisam: Nisi moja porodica, nisi mi prijateljica i posljednji put ti govorim da prestaneš iskorištavati našu tragediju samo da bi sebe prikazala u dobrom svjetlu - napisala je tada Kim.