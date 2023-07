Program "Tribute to" 29. Sarajevo Film Festivala posvećen Džesiki Hausner

Ovogodišnji Sarajevo Film Festival odat će počast rediteljici, scenaristici i producentici Džesiki Hausner (Jessica) i predstaviti izbor filmova cijenjene autorice u festivalskom programu "Tribute to" (Posvećeno).

U sklopu programa bit će prikazani dugometražni filmovi Džesike Hausner: "Club Zero" (2023), "Little Joe" (2019), "Amour fou" (2014), "Lourdes" (2009), "Hotel" (2004) i "Lovely Rita" (2001).

Utjecajna autorica

- Sarajevo Film Festival predstavlja program "Tribute to" posvećen izuzetnoj rediteljici i našoj cijenjenoj prijateljici, Džesiki Hausner. Sa zadovoljstvom najavljujemo da ćemo publici i filmofilima omogućiti jedinstvenu priliku da uživaju u odabranim filmovima ove utjecajne autorice. Ovim programom želimo istaknuti vrijednost njenog filmskog stvaralaštva i publici približiti jedinstvenu viziju ove umjetnice. Izborom filmova koje prikazujemo u programu "Tribute to" naglašavamo važnost ovih djela u kontekstu savremenog filma - rekao je direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.

Džesika Hausner rođena je u Beču 1972. godine. Studirala je režiju na Filmskoj akademiji u Beču gdje je snimila nagrađivane kratke filmove "Flora" (1996) i "Interview" (1999). Njen prvjenac "Lovely Rita" premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Kanu u okviru programa "Un Certain Regard" 2001. godine. I sa svojim drugim filmom, "Hotel", ponovo je u "Un Certain Regard" programu, 2004. godine. Godine 2009., "Lourdes" je uvršten u takmičarski program Venecijanskog filmskog festivala, gdje je osvojio Fipresci nagradu. "Amour Fou" (2014) premijerno je prikazan u programu "Un Certain Regard", a "Little Joe" (2019), peti dugometražni film Džesike Hausner i njen prvjenac na engleskom jeziku, bio je u tamičarskom programu Festivala u Kanu, gdje je Emili Bičam (Emily Beecham) osvojila nagradu "Prix d'interprétation féminine" za najbolju glumicu.

Bila gošća SFF-a

Njen najnoviji film "Club Zero" imao je svjetsku premijeru na 76. filmskom festivalu u Kanu. Među producentima filma je i Obala Art Centar iz Sarajeva, u okviru zajedničkog projekta s TRT-om i Doha Film Institutom. Producenti filma u ime Obala Art Centra su Mirsad Purivatra i Jovan Marjanović.

Džesika Hausner bila je gošća 23. Sarajevo Film Festivala (2017. godine), kada je otvorila 11. izdanje programa Talents Sarajevo.