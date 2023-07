Svečanom ceremonijom na trgu ispred Pozorišta mladih, večeras je otvoreno 15. izdanje Omladinskog Film Festivala.



Radi se o najspektakularnijem i najvećem izdanju OFF-a do sada, sa najvećim brojem premijera te novim programima, koji će zasigurno privući veći broj ljubitelja filma.

Bit će prikazano 59 filmova iz 14 zemalja na šest festivalskih lokacija, a nakon ceremonije otvaranja, na trgu ispred Narodnog pozorišta Sarajevo nastupit će Kiril Džajkovski koji će spektakularnim nastupom označiti početak ovogodišnjeg Festivala.

- Kao građaninu i premijeru Kantona Sarajevo, veliko mi je zadovoljstvo da Sarajevo ima dva festivala, SFF i OFF, koji su postali ne samo regionalni, već i evropski festivali. Što se tiče OFF-a, veoma je bitno da mladi filmski radnici imaju prostor da pokažu svoje talente. Bosna i Hercegovina i region su bogati talentima, a bez ovakvih festivala oni ne mogu pokazati svoje znanje i uvezati se sa starijim kolegama, kako bi stekli dodatna iskustva. Podrška Vlade Kantona Sarajevo ovim i sličnim projektima nikada neće izostati - rekao je premijer Nihad Uk.

Direktor OFF-a Kenan Musić rekao je da će ovo biti najbolje izdanje festivala do sada, te da očekuju 18.000 gostiju.

- Drago mi je da smo dočekali ovaj dan. Ponosan sam da OFF nastavlja gdje je naumio da krene i da će, kada za pet godina budemo slavili 20. godišnjicu, ovo biti najznačajniji festival za mlade - istakao je Musić.

Ovogodišnji OFF na svom festivalskom trgu donosi niz događaja na platou ispred Pozorišta mladih te mnoštvom aktivnosti na svim lokacijama. Posljednju noć Festivala, nakon dodjele nagrada u sklopu Vils Summer Screen biće održan i koncert grupe "Letu štuke" koji će publiku zabavaljati do ponoći, kada će početi zvanični after party Festivala u Domu mladih.

Omladinski Film Festival trajat će od 18. do 22. jula.