Netflix i Amazon odbili su kontroverzni film koji je zaradio 100 miliona dolara

Novi film "Sound of Freedom" postao je hit kod publike. Trebale su mu godine da se dođe do ove tačke, jer je Disney odložio film na čekanje nakon preuzimanja Foxa. Fox je bio izvorni distributer film, a budući da je Disney odlučio da ga neće objaviti, Angel Studios je to na kraju morao učiniti sam.

Izgleda da su i drugi potencijalni distributeri, tačnije Netflix i Amazon, na sličan način odbili izdati Sound of Freedom. Producent i glumac Eduardo Verástegui to je objasnio putem Breitbarta. Započeo je rezimirajući situaciju s Disneyjem i kako su uspjeli vratiti prava na film. Ipak, bili su još poprilično daleko od velikog platna.