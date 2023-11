Ona je njegov broj jedan: Bred Pit otkrio koju glumicu smatra najljepšom ženom ikada

- Izgled je prvi dojam, ali ne koncentriramo se samo na njega. Neko ti ne zapne odmah za oko, ali kad popričate, postane najljepši na svijetu - pojasnio je.

Njegova omiljena glumica svih vremena Dajne Vist (Dianne Wiest) nije bila cijenjena zbog svog izgleda ili zbog toga što je bila seks-simbol. Najzapaženije uloge ove 75-godišnjakinje uključuju one u filmovima "Edward Škaroruki" i "Footloose".

Seks simbol

- Najveći glumci nisu oni koje biste nazvali prekrasnima. Reći ću vam ko mi je najdraža glumica - Dajne Vist. Ne biste je nazvali seks simbolom, ali za mene je najljepša žena na ekranu - poručio je Pit.

Nakon studija na Sveučilištu Maryland, Vist je debitirala na Brodveju 1971. u predstavi "Solitaire/Double Solitaire" Roberta Andersona. Nastavila je stvarati nevjerovatno uspješnu karijeru na pozorišnim daskama, prije nego što je uspjela i u filmu - osvojivši dva Oskara za filmove Vudija Alena (Woody Allen) "Hannah and Her Sisters" i "Bullets Over Broadway". Dajne je također glumila u vampirskom filmu iz 80-ih "The Lost Boys".