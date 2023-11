Huso Alijević o ulozi Džeja: Drago mi je što sam upravo ja ta osoba koja može najbliže da ga dočara

Premijera filma ”Nedelja” o životu i vrtoglavom uspjehu Džeja Ramadanovskog bit će održana uskoro širom regiona, a o ovom filmu se već mjesecima govori s nestrpljenjem.

Glumački časovi

Otkako je objavljeno da će ulogu poznatog pjevača koji je preminuo prije tri godine, igrati Husein Alijević, poznatiji kao Huso Beat Street, svi su saglasni da bolji izbog glavnog glumca producenti nisi mogli da naprave!

Popularni Huso je upravo za emisiju ”Premijera Vikend specijal” progovorio o svemu onome što zanima široke narodne mase… radu na filmu, očekivanjima i svemu onome što zanima publiku.

- Kada mi je zazvonio telefon i kad mi se predstavio filmski menadžer, odmah sam mu rekao ”Znam zašto me zoveš”! Bukavalno sam znao da želi da mi ponudi ulogu Džeja! Uvijek su nas zbog genetske sličnosti, igračkog umijeća poistovjećivali.

- Što se tiče glumačkog zadatka, imao sam veliku podršku porodice i svih drugih… Radio sam konkretno s Ivanom Jeftićem koji je bio zadužen da me oblikuje i da mi pokaže sve glumačke cake. Prošao sam te glumačke časove i, sve druge projekte na kojima sam radio, stavio sam po strani, posvetio sam se samo tome. Dobio sam podršku i od velikih glumačkih imena i ljudi koji su uključeni u projekt - rekao je Huso i dodao:

- Nisam mogao da ostanem imun na taj poziv… Džej je svojom harizmom, enegijom, muzikom sve nas veoma zadužio. Drago mi je što sam upravo ja ta osoba koja može najbliže da ga dočara i donese. Otkako je pušten taj najavni trejler, imamo baš pozitivan feedback, u cijelom regionu - rekao je on pa se osvrnuo i na očekivanja:

Cijena slave

- Vjerujem da ćemo izazvati puno radosti među ljudima, puno emocija, ali bit će i suza u to sam siguran. To ste mogli da naslutite i iz samog najavnog trejlera. Sama spoznaja da se na ovaj način vraćam u devedesete, u period kada sam ja kao umjetnik počinjao, jako me raduje… Sada ću podnijeti ovu cijenu slave koju možda nisam dobro podnio tada u to vrijeme jer sam bio jako mlad - zaključio je Huso.