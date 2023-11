Šta kažu poznate bh. ličnosti o upotrebi vještačke inteligencije: Čovjek je duša, a ne mašina

Ni umjetnost nije izuzeta od „pomoći“ ove blagodati savremenog života. Ako se zna da jedno umjetničko djelo služi za komunikaciju između umjetnika i recipijenta, odnosno publike, nameće se pitanje da li jedno umjetničko djelo može imati značaj koji je imalo ukoliko je kreirano od neljudskog faktora. Jedna od uloga umjetničkog djela je i da prenese emociju umjetnika, pa se valja zapitati da li je jedan kompjuterski sistem, bez obzira na to kojom inteligencijom raspolaže, u stanju kreirati emotivan sadržaj.

Pitali smo mogu li neemotivni sistemi kreirati emotivni sadržaj i kako ovaj savremeni oblik umjetnosti vide neka istaknuta umjetnička imena. O vještačkoj inteligenciji u umjetnosti za „Dnevni avaz“ govore čuvena rediteljica Jasmila Žbanić, legendarni interpretator i autor Muharem Serbezovski, reditelj Srđan Vuletić, etnomuzikolog, direktor Fondacije “Sevdah” i urednik Radija BiH Damir Galijašević.

Jasmila Žbanić

- Vještačka inteligencija je zasigurno najrevolucionarnije otkriće koje je već promijenilo našu historiju, čije posljedice mi danas ne možemo sagledati. S jedne strane, donosi pozitivne stvari, ali i velike opasnosti manipulacija. Čitala sam nedavno o opasnostima nuklearnih aktivnosti u Pentagonu, čije se pokretanje djelimično bazira na glasovnim naredbama. Vještačka inteligencija vrlo lako manipulira glasom i postaje opasno oružje.

Evropska unija pokušava regulirati ovu oblast djelovanja zakonima i to je ono što je potrebno, mada ćemo sigurno kaskati s regulativama zbog brzine razvoja AI. Mnogi intelektualci poput Hararija smatraju vještačku inteligenciju najopasnijom pojavom. U glavi imam milion scenarija kako se vještačka inteligencija može zloupotrijebiti i ne znam kako ćemo se mi, fragilne demokratije, tome suprotstaviti. S druge strane, prednosti vještačke inteligencije se ne mogu ignorirati. Recimo, pomaže nam u pripremnim radnjama za film: proizvodi vizuelne materijale po našim zahtjevima nevjerovatno brzo i prilično dobro.

Prije bi nam za to bilo potrebno angažirati dizajnera i potrošiti puno vremena i novca. Vještačka inteligencija stvari rješava za manje od 5 minuta. Naravno, to su bazične stvari i dizajneri će uvijek biti potrebni za druge stvari gdje su nezamjenjivi, ali za ove osnovne pripremne radnje produkcijama je jako olakšan rad. Štrajk američkih glumaca je, između ostalog, i zbog bojazni da će vještačka inteligencija uzeti poslove glumcima. To je, također, vrlo realna opasnost, mada mislim da žive ljude u nekim stvarima ništa ne može zamijeniti.

Srđan Vuletić

- Tema je izuzetno kompleksna. Nisam ni za, ni protiv te ideje, koja je tek u povoju. Treba vidjeti na koji bi se način vještačka inteligencija koristila u umjetnosti, pa onda donositi zaključke da li je pogubna po umjetnost.