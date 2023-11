Tarik Filipović o načelniku Živinica: Odbio je izaći iz dvorane kad sam mu ponudio

- Apsurd je da je tu predstavu otkupio Grad i poklonio je svojim građanima. Dakle, i gradonačelnik. No, vjerojatno on nije znao o čemu je predstava, već samo ko igra u njoj - rekao je Filipović. Dvorana je, kao i inače kada je riječ o Tarikovoj predstavi 'Sex i glad', bila puna, a gradonačelnik i njegova supruga sjedili su u prvom redu.

Zatim su, kaže, gradonačelnik i njegova supruga počeli tipkati na mobitele.

- Refleksno sam, onako u liku, rekao: 'Tako je, zapišite šta doktor seksologije govori, uvijek je dobro imati bilješke'. Gradonačelnik je nakon toga počeo mumljati, ja sam mu rekao da ga ne čujem, jer sam ozvučen. On je na to rekao: 'Mogli ste reći šta je sadržaj nastupa.' Ja sam mu rekao: 'Kao prvo, ovo nije nastup, ovo je predstava. Kao drugo, mogli ste pogledati plakat i raspitati se šta ste kupili i štaa dolazite gledati...' - prepričava glumac dalje.

Nakon toga je gradonačelniku i supruzi ponudio da izađu iz dvorane.

- Rekao sam mu da imamo dvije opcije. Prva je da ja odem u garderobu, a on da preuzme pozornicu. Druga je da on izađe. 'Niko vas ne tjera da budete tu, ja ću vas sačekati ako hoćete', rekao sam. Publika je na to počela pljeskati, a on je rekao da 'može ostati sjediti, ovako' - prisjeća se Tarik. Priznaje da mu nije bilo lako odigrati drugu polovinu predstave.

-Nije bilo lako igrati još 45 minuta s tim osjećajem - kaže.