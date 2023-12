Bivšu ženu Momčila Otaševića žene napale u crkvi: Sad si našla da se moliš Bogu

Bivša supruga Momčila Otaševića, Jelena Perčin, napadnuta je za vrijeme snimanja serije „Vila Marija”, a sada je o tome progovorila i u javnosti.

Naime, glumica je progovorila o nasilju u filmskoj industriji u Hrvatskoj, te otkrila da zbog traume koju je svojevremeno stekla još uvijek ne koristi društvene mreže slobodno.

Jelena Perčin napadnuta je svojevremeno u crkvi i to zbog uloge u seriji „Vila Marija”:

- Imala sam jednu super situaciju kad sam igrala negativnu junakinju u ‘Villi Mariji’. Otišla sam na misu i tamo su me bakice vidjele i dobile nervni slom. Počele su da viču na mene: "Sram te bilo, sad si došla da se moliš Bogu! Vidjeli smo mi šta radiš! Marš napolje! Ne moraš takva ni dolaziti".

U prvi mah to nisam povezala odmah sa serijom pa sam pokušala da im objasnim da su me pomiješale s nekim. "Ne, vidjeli smo mi!’ Onda sam shvatila da je riječ o seriji. Tako da je to bilo… simpatično -, ispričala je iskreno glumica, prenosi Story.

Podsjetimo, Jelena Perčin nedavno je stavila tačku na brak s mlađim kolegom Momčilom Otaševićem, s kojim ima dvoje djece.