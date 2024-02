Mark Rufalo otkrio kakva je sudbina filma o Hulku, mnogima se neće svidjeti odluka

Čini se da Mark Rufalo (Ruffalo) u ulozi Hulka nikad neće dobiti samostalni film. Glumac je tokom panela na Međunarodnom filmskom festivalu u Santa Barbari razgovarao o ovoj temi i svojim odgovorom rastužio mnoge fanove.

Kada su ga pitali o potencijalnom samostalnom filmu o Hulku, glumac je rekao da su se vodili razgovori na tu temu, ali da ovaj superjunak gotovo sigurno neće dobiti svoj film, prenosi Screen Rant.

- Da, Kevin je rekao: 'Šta bi volio napraviti? Što bi učinio da imaš samostalan film o Hulku?' Rekao sam: 'Pa, volio bih ga odmaknuti od ovog bijesnog manijaka do neke vrste integriranog lika.' A on mi je odgovorio: 'U redu. To ćemo učiniti tokom četiri filma. Nikada nećemo snimiti samostalnog Hulka. Ne želim ti uništiti snove, ali to se jednostavno neće dogoditi' - prepričao je glumac, prenosi Index.hr.