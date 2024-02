Enis Bešlagić: Ja sam Bosanac i Dalmatinac jer ne možeš biti i Bosanac i Hercegovac

Popularni bh. glumac Enis Bešlagić u razgovoru za "InMagazin" prisjetio se uloge Šemse u "Našoj maloj klinici" koja ga je proslavila.

- "Naša mala klinika" je obilježila živote mnogih generacija, prije nekih sada 20 godina smo počeli snimati prve scene "Naše male klinike", djeca koja su tada imala 15 godina sada imaju nekih 35, možda neki imaju i svoju djecu koja opet gledaju Našu malu kliniku - započeo je Bešlagić.



Istakao kako su ga mnogi zapamtili kao Šemsu, ali da ga to ne čudi jer mu je bila prva značajna uloga.

- To je konstanta, to je prva uloga u kojoj su te ljudi vidjeli, zapamtili i ja sam jako ponosan jer je ta uloga donijela mnogo dobrih djela jer, nažalost, djeca koja su bolesna i po tim kliničkim hodnicima hladnim oni su samo čekali da im se jedan Šemso pojavi pa sam tako imao zahtjeve roditelja, doktora koji kažu hajde dođi da obiđeš djecu tako da je taj lik postao mnogo više od same uloge koja je zabavna nego je dobio humani karakter na koji sam ja jako ponosan - istakao je on.



Kako je rekao, kada je na moru ima osjećaj kao da se energetski čisti i da tamo pripada.

- Ja volim za sebe reći da sam ja Bosanac i Dalmatinac jer ne možeš biti i Bosanac i Hercegovac jer si ili Bosanac ili Hercegovac. Ja se šalim da sam Dalmatinac jer sam dolje više od 20 godina u Dalmaciji, imam dolje kuću pa se onda tako i osjećam - poručio je Enis Bešlagić u "InMagazinu".