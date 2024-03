Kako su bh. glumci osvajali Holivud

- Našim glumcima prvenstveno su dostupni projekti koji se snimaju u Evropi. Kada sam ja počela s radom, Prag je bio jedna od destinacija na kojima su snimani američki ili holivudski projekti, danas su to još i Bugarska, Mađarska, Srbija, također i Hrvatska. Posljednji primjer je film „Canary Black“ koji je sniman u Zagrebu, u kojem glumi slavna Kejt Bekinsejl (Kate Beckinsale). Moram priznati da u tome Bosna i Hercegovina itekako zaostaje. Bosanskohercegovački glumci za ove projekte, kao i za većinu svjetskih projekata, izlaze na kasting, dakle projekt dođe do agencije kao što je „Zona“, mi potom pošaljemo prijedlog glumaca, oni izaberu koji glumci su im zanimljivi. Nakon toga odradi se kasting uživo putem Zoom aplikacije s rediteljem. Odgovor o angažmanu šalje produkcija kada govorimo o filmu, a kada je riječ o serijama, onda platforme kao što su Netflix, Amazon Prime odlučuju o konačnom izboru glumaca. Teško mi se sada prisjetiti svih projekata naših glumaca koji su igrali u holivudskim ostvarenjima. Imali smo, naravno, određeno zatišje kada je bila korona, pa nakon toga štrajk radnika u Holivudu, tako da tek sada s prestankom štrajka sve kreće ponovo. Vraćaju se produkcije i snimanja u Evropu te, također, i mi dobivamo već upite za neke glumce i uloge – istakla je Gajević.

Feđa Štukan glumio je u “Kursku”, Maja Jurić u BBC-evoj seriji “Love, Life and Records”, Muhamed Hadžović u “Discoveryjevoj” seriji „Below the Surface” zajedno s Adnanom Haskovićem, koji je ostvario brojne role za strane produkcije.

- Kao glumica sam dobila jedno predivno iskustvo koje ću dugo pamtiti. Voljela bih opet da radim s Gabrijelom u budućnosti. Divan je osjećaj kada ti neko poput njega da takvu priliku. Za glumca su to krila. Ono što je vrlo zanimljivo jeste povjerenje, gotovo svi filmovi koje sam snimala nisu rađeni u našoj, nego u inozemnoj produkciji. Žao mi je što naše glumice i glumci koji su veoma talentirani i koji vrijede više snimaju izvan granica naše zemlje. Nadam se da će se u budućnosti to promijeniti te da ćemo imati priliku i podršku da više filmova snimamo godišnje, a samim tim da i naši glumci imaju veći prostor za napredovanje i rad - istakla je Terzimehić svojevremeno za naš list.

Život Mime Šiš u Kanadi

Jasmin Geljo, glumac koji je bh. publici najpoznatiji po ulozi popularne Mime Šiš u "Audiciji", već godinama živi i radi u Kanadi. Kao izbjeglica iz BiH Geljo je u Kanadi naišao na prepreke koje su ga sprečavale da se bavi poslom koji je radio u svojoj domovini. Priznao je, kako bi preživio, da je radio mnogo različitih poslova.

Sunarodnjaci iz bivše Jugoslavije često su ga prepoznavali kada je bio trgovački putnik i prodavao parfeme od vrata do vrata te da se toga stidio.

- Nisam želio da me vide u takvoj poziciji. Bio sam neko, a onda sam postao niko, otkrio je svojevremeno Geljo.

Međutim, nije odustajao. Engleski je naučio samostalno, slušajući druge, našao agenta i počeo ići na audicije za uloge. Nakon nekog vremena, sreća mu se počela osmjehivati te je tako počeo dobijati uloge na filmu i televiziji. Glumio je i u brojnim holivudskim filmovima, kao što su „Cube Zero“, „Land of the Dead“, „Assault on Precinct 13“, „The Sentinel“... Njegov sin Filip glumio je u blockbusteru koji potpisuje Džejms Kamerun, „Avatar: The Way of Water“.