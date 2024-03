Članica žirija TLZP Minea za "Avaz": Ovo će biti jedna pozitivno luda sezona

Nova sezona popularnog šoua „Tvoje lice zvuči poznato“ na Novoj BH počinje se večeras u 20.15 sati.



Izvedbe takmičara ocjenjivat će četveročlani žiri kojeg čine Renata Končić Minea, Goran Navojec, Mario Roth i Enis Bešlagić.

Minea je u intervjuu za „Avaz“ kazala da gledaoce očekuje prije svega puno dobre zabave, pozitive, smijeha, fenomenalnih kandidata koji su zaista zaslužili biti u ovoj emisiji.

- Naravno tu je i najbolja energija žirija koji će dati sve od sebe da svojim komentarima doprinese cijeloj emisiji. Imamo ispred sebe zaista fenomenalne kandidate od kojih očekujemo puno jer su na samom početku visoko podigli ljestvicu. Mislim da će ovo biti jedna pozitivno luda sezona prepuna zabave i moram priznati da joj se ja baš jako veselim – kaže Minea.

Probijam granice

Je li teško sjediti u žiriji ovog takmičenja?

- Zaista nije lako. Ja nisam osoba koja voli nekome suditi ili govoriti što je dobro, a što nije. No zbog same činjenice da sjedim u žiriju, očekuje se od mene da tako nešto i kažem. Međutim ja sam blagonaklona i u samom startu cijenim sve te kandidate i poštujem njihovu hrabrost da se nalaze u ovim ulogama. Oni koji se nisu našli u toj ulozi zaista ne znaju koliko je teško transformirati se u druge osobe. Tako da u samom startu imam veliki plus prema svima njima i neću biti stroga. Iz svega što naprave izvlačit ću maksimalno ono najbolje što se bude dalo izvući. Naravno da će biti neko malo više, a netko malo manje dobar i najteže je nekome dati tu najnižu ocjenu jer svi oni zaslužuju velike pohvale samim time što su u ovim ulogama. Nije jednostavno sjediti u žiriju i ja sama s time probijam neke svoje granice, ali vjerujem da ću biti blaga i dobra prema njima te da ću nekim svojim savjetom ili iskustvom, s obzirom na to da sam i sama bila kandidat u prvoj sezoni, olakšati taj njihov put.

Zove li Vas više iko pravim imenom?

- Prošlo je dosta vremena otkad nosim to svoje ime Minea. Renata me zovu prijatelji, porodica i oni koji su mi u privatnom životu oduvijek bliski. Za njih sam bila i ostala Renata. Minea je došlo s nekim mojim godinama i moram priznati da sam prihvatila to ime kao da ga oduvijek nosim. Nikad nisam zamjerala ljudima, bilo mi je svejedno kako će me zvati jer sam sama i odabrala to ime. Međutim, kad sam u poslu i svemu što je vezano uz muziku, televiziju i voditeljski posao, ljudi me zovu Minea i to je nešto što je meni zaista prirodno i ne radim nikakvu razliku kako me tko zove jer sam se već odavno suživjela s tim imenom.

Jeste li Vi više voditeljica ili pjevačica?

- Muzika je moja velika ljubav i pjevanjem sam se počela baviti, kao što sam više puta naglasila, sasvim slučajno. Nikad nisam mislila da ću biti pjevačica i da ću se baviti ovim tipom posla. Kad sam ušla u te vode, ljubav se rodila na prvu – obožavam pjevati, budim se i liježem s glazbom i ne može mi proći dan bez da posvetim neke minute slušanju glazbe. Ne mogu zamisliti svoj život bez muzike, kako ni bez svojih koncerata i tog načina života koji je već toliko dugo kod mene prisutan. Voditeljstvo je također došlo slučajno u moj život i kako su to dvije bliske grane i sve je povezano s kamerama i televizijom, od prvog dana nisam imala nikakvu zadršku oko voditeljske uloge, dapače, prihvatila sam je objeručke i uživala sam u njoj od starta. Teško mi je odgovoriti što mi je draže – nema tu konkretnog odgovora. Samo mogu reći da volim to što radim i rijetka sam od onih koji imaju privilegiju svoj posao nazivati ljubavlju. Meni je svaki dan novi izazov, svaki put me čeka neka drugačija obaveza jer niti jedan koncert i niti jedna emisija nisu isti. Toliko uživam u svemu tome da sam zaista zahvalna na svemu što mi je u životu pruženo.