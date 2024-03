"In Memoriam": Odata počast Alekseju Navaljnom, Metjuu Periju, Tini Tarner...

Akademija filmskih umjetnosti i nauke, odala je počast preminulim glumcima, rediteljima, kompozitorima i svima onima koji su doprinijeli filmskoj industriji, a koji su preminuli u prethodnih godinu dana.

Na samom početku videa odali su počast Alekseju Navaljnom, političaru i aktivisti, ruskom opozicionaru, koji je preminuo 16. februara. Aleksej je preminuo iz nepoznatih razloga dok je služio kaznu u zatvoru.

Tokom dijela "In Memoriam" nastupali su Andrea Bočeli (Bocelli) i njegov sin, a pjevali su pjesmu "Time To Say Goodbye".