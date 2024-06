Robert De Niro se posvađao s Trampovim pristalicama u Njujorku: Vikao im "Je*ite se"

Nakon konferencije za novinare ispred sudnice na Manhattanu u kojoj se sudi Donaldu Trampu (Trump), glumac Robert De Niro, koji podržava Džo Bajdena (Joe Biden), sukobio se s pristalicama bivšeg američkog predsjednika.

De Niro je govorio na konferenciji te je izrazio podršku Bajdenu, piše NBC News.

"Pozdravite se sa slobodama"

- Ovaj grad bio je poput grada duhova, ali obećali smo da nećemo dopustiti teroristima da promijene naš način života. Volim ovaj grad. Donald Tramp ne želi uništiti samo grad, već i zemlju, a na kraju može uništiti svijet - rekao je glumac. "Ne želim vas prestrašiti. Ne, ne, čekaj - možda stvarno i želim", nastavio je.

- Ako se Tramp vrati u Bijelu kuću, možete se pozdraviti sa slobodama koje svi uzimamo zdravo za gotovo. I izbori - zaboravite na to. Ako on uđe u Bijelu kuću, nikad je više neće napustiti - kazao je De Niro.

"Vi ste gangsteri"

Nakon konferencije, na povratku do svog automobila, De Niro se posvađao s Trampovim pristašama koji su mu vikali da se prodao američkoj Demokratskoj stranci, da je niko i da su mu filmovi sranje.

- Nećete me zastrašiti. To je ono što Tramp radi. Borit ćemo se. Pokušavamo biti gospoda u ovom svijetu, demokrati. Vi ste gangsteri - rekao je glumac. Jedan mu je prosvjednik povikao: "Ispran si." Na to je De Niro poludio i uzvratio: "Je*i se."