Peca sprema veliki hit za Halida, govori o njegovom životu

Genijalna muzika

- Kod Halida nema žurbe. Objavit će se kad sve bude gotovo. Nadam se da ćemo što prije to uspjeti snimiti. Družim se i privatno s Halidom, on pjeva kao da mu je 20 godina. Nikad nije pjevao bolje. Neki dan sam gledao intervju s Brusom Springstinom... Bešlić i Brus su meni paralela. I on kaže: „Što sam stariji, sve bolje pjevam.“ E, tako i Halid - ističe Peca.

- Malo Mili ima sevdaha u sebi. Počeo sam raditi tekst i njemu se to dopalo, a što je najvažnije, dopalo se Halidu. Mada je Halid najjednostavniji čovjek na svijetu. Kad čuje pjesmu, on reagira na prvu. Ako mu se sviđa, samo kaže: „Kupljeno.“ I njega ne možeš uvjeriti u nešto, on je takav čovjek. Ako se pjesma njemu ne svidi, možeš ga uvjeravati koliko hoćeš. Tu je vrlo precizan - otkriva Peca.

Velika odgovornost

Sadržaj pjesme drži se u tajnosti, ali saznajemo da se tiče Halidovog privatnog života.



- Njegov život je film. Treba biti s njim i to doživjeti... A velika je odgovornost to prepričati. Velika je odgovornost za Halida praviti pjesmu. Puno ljudi traži mene, to se do u detalje analizira. S Halidom i njegovom suprugom Sejdom se moja Lejla i ja privatno družimo. Halid me „udebljao“, samo me po pitama voda... Time je i veća odgovornost da napravim baš veliku pjesmu. Halida traže hitovi, ne traži on hitove. To je takav čovjek, nafakali. Puno daje i vraća mu se - kaže Peca.