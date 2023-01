Posljednji ispraćaj Massima Savića: Svi se opraštaju od veličanstvenog umjetnika

- Znamo se preko 40 godina, još iz doba Doriana Greja. Ja sam jako bila ponosna na njega. Stalno sam se veselila druženju s njim u Zadru. Svi putevi vode u Zadar, i ovo me strašno, ali strašno šokiralo. Ni u primisli mi nije bilo da će se ovako nešto dogoditi, i to tako naglo - rekla je vidno potresena Marina Tomašević.

- Svak će ga pamtiti po svome. Kad čovjek ode, i kad svakog koji ga voli i koji ga se sjeća, ostavlja jednu kredencu uspomene. Neke stvari i ne želiš dijeliti s javnosti, ali ono što se možemo složiti da je bio jedna posebna i dostojanstvena figura. On je stvarno posebno proživljavao umjetnost i ozbiljno shvaćao ono što radi. Uvijek ostaje taj glas. I to će ostati specifično. A oni koji ne znaju kakva je on bio osoba, pamtit će ga po njegovom pjevanju - rekao je Tonči Huljić, Massimov kolega i veliki prijatelj.

Gibonni je rekao da je Zadar izgubio previše, a Hrvatska jako puno.

- Ja mislim da ljudi koji su kreativni, njih pamtimo po zenitu. To je malo drugačije. Nije sad samo stvar koliko je ostavio iza sebe, već koliko je još mogao dati. On je sad bio najvitalniji. Nisam ni znao da je bio bolestan, to jest, čuli smo se prije tri tjedna. Imali smo neke planove za neku TV emisiju, i ovo mi je bio veliki šok. Kad gledaš mojim očima, on je bio u cvijetu mladosti. Ne gledaš dob prema rodnom listu nego gledaš kao koja je kreacija u tebi - rekao je Gibonni.

Giuliano je rekao da je Massimo bio veliki artista, umjetnik, veliki prijatelj.

- To je veliki gubitak za hrvatsku glazbu - rekao je Giuliano.

Podsjetimo, Massimo je preminuo od karcinoma pluća 23. decembra.