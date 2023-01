Seid Masnica za "Avaz": Našao sam svoj mir u fitnesu

Novinar i vanredni profesor Seid Masnica nakon trogodišnje pauze ponovo se vratio na male ekrane kao voditelj Dnevnika BHT 1. Sedamnaest godina vodio je i uređivao Dnevnik te i druge informativne emisije u redakciji informativnog programa BHT1, također je bio urednik DESK-a.

Vožnja bicikla

- Moje pojavljivanje ponovo u Dnevniku kao voditelja samo je nastavak mog dugogodišnjeg profesionalnog rada na televiziji. Upoređujem to na primjeru „voziti biciklo“ – možete napraviti pauzu od vožnje bicikla, ali kada ponovo uzmete biciklo i vozite nekoliko metara, ide vam kao da niste napravili pauzu.

Dva puta sedmično ponedjeljkom i četvrtkom ću voditi Centralnu informativnu emisiju BHT1. S obzirom na mnogobrojne pozitivne reakcije na moje pojavljivanje u Dnevniku, mislim da sam napravio dobru odluku.

Vaše fotografije i videa iz teretane koje objavljujete na svom Instagramu ne uklapaju se u klasičnu sliku voditelja Dnevnika.

- Svako ko me poznaje zna da sam zaista u poslu veliki profesionalac, sa sličnima volim i sarađivati. Nažalost, takvih je malo danas, ali ih ima. S obzirom da je vrijeme u kojem živimo vrlo stresno, često radimo pod raznim pritiscima, bez dodatnih hobija koji bi neutralizirali količinu stresa, to je jednostavno neophodno. Ja sam već petnaest godina svoj mir našao u sportu. Fitnes je način da se opustim, uživam i u konačnici, to je moj stil života.