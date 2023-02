Bijonse oborila rekord: Ima najviše Gremija u historiji

Na dodjeli ovogodišnjih Gramija zvijezda je bila Bijonse (Beyoncé) koja je od ukupno 9 nominacija dobila četiri priznanja.

Osvojila je četiri nagrade: za najbolji dance/elektronički album, najbolju dance/elektroničku snimku ('Break My Soul,'), najbolju tradicionalnu R&B izvedbu ('Plastic Off the Sofa') te najbolju R&B pjesmu ('Cuff It').

Bijonse je ukupno osvojila 32 Gremija u svojoj karijeri, te je oborila rekord za najviše osvojenih nagrada star više od 20 godina, a držao ga je mađarsko-britanski dirigent Džordž Solti (George) sa 31 Gremijem.