Darko Lazić udijelio novi nadimak svojoj djevojci

Podsjetimo, Darko je nedavno u jednoj emisiji otvoreno govorio o smrti oca, a priznao je sa suzama u očima da mu je njegova smrt najveći životni udarac.

- Jako mi je bilo teško kada sam ga izgubio, jer sam ga izgubio na jako glup način. On je otišao da se operiše, nažalost nešto se desilo, ne znam da li je anesteziolog ili nešto drugo, ne mogu nikoga da krivim, njega nema pa nema. Napravljena je ta greška i on se nije probudio iz anestezije, nažalost se to desilo tako - rekao je Darko u jednoj emisiji.