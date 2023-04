Žika Todorović zaplakao: Prvi put progovorio o smrti trogodišnjeg sina

Srđan Žika Todorović i njegova supruga Ana, doživjeli su najveću bol koju jedan roditelj može da osjeti na svojoj koži. Te 2017. godine Žika i Ana izgubili su trogodišnjeg sina Dejana, koji je preminuo iznenada u njihovom porodičnom domu, prenosi Hello.

- Ja svaki dan gledam njegove slike i ljubim ga i gledam te neke snimke na mobilnom telefonu. Evo sad je bilo pet godina… Prošlo… Pet i po godina je sad kad dajem ovaj intervju. Još uvijek nisam stao na noge. Sada radim neke rokenrol emisije i uopšte me gluma više ne zanima - započeo je Srđan za TV Una i ispričao kako je došlo do tragedije:

- Slučajna iznenadna dječja smrt! To se zove kad dijete umre u snu i obično se dešava djeci od tri do pet godina. Naravno, radili su, kako se kaže ono kad gledaju krv da li je od nečega umro? I nisu našli ništa. I onda kad ne nađu ništa stave pod "SIDS". To je zvanična bolest koja postoji u Americi. Ja sam pričao sa nekim američkim parovima kojima je isto dijete umrlo od SIDS-a. "SIDS" – neobjašnjivo, zašto? Ili na našem "Slučajna dječja iznenadna smrt", otkrio je Srđan, koji se prekrstio i blago udario rukama o sto.

Na pitanje da li je doživio da ga sin nazove “tata”, da li je počeo da priča i komunicira sa njim, da li ga je osjetio. Više puta je potvrdio.

- Da! Taman je postao dječak, dječak - zaplakao je glumac.

Uprkos tragediji Todorović je zahvalan što je, bar kratko, osjetio kako je to biti otac.

- Recimo, da Ana i ja nismo mogli da imamo djecu pošto mnogi parovi ne mogu, da li bih bio srećniji? Ne znam. Ali, u svakom slučaju sam zahvalan Bogu što sam, eto, osjetio kako je biti otac - ispričao je Srđan za Unu.