Ko su žene najvećih faca muzičke bosanskohercegovačke scene

Pjevač i frontmen „Plavog orkestra“ Saša Lošić Loša u dugogodišnjoj je vezi sa Slovenkom Špelom Možinom. Lošina partnerica radi u diplomatiji pa tako često mijenja zemlje stanovanja, a Loša uvijek ide gdje ide i njegova Špela. Trenutno žive u Beču i prema svemu sudeći nemaju namjeru da svoju vezu krunišu brakom.

– Osjećam se prilično čudno kada moram s medijima dijeliti privatnost. Sve mi je jasno, to je u opisu moga radnog mjesta, ali jednostavno se ne znam ponašati estradno. Smatram da u trenutku kada se počneš ponašati estradno, ceremonijalno, kada počneš sebe doživljavati kao lika iz novina, to je, ipak, mali put do ludila – izjavio je Loša jedne prilike kada su ga pitali o privatnom životu, koji nastoji sačuvati samo za sebe.