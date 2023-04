Kristijan Golubović: Ja sam najveći debil, a degeneracija je Crni Cerak

U Osnovnoj školi Đura Jakšić u Beogradu zabilježen je snimak na kojem se vidi kako Kristijan Golubović predaje nastavu "đacima", što se mnogima nije dopalo.

Golubović je otkrio pozadinu priče za Telegraf.rs.

- To je saradnja za Crnim Cerakom, imali smo već dva puta kontakt, sve je to posao. Ja te momke znam, želio sam da ih dovedem kod sebe u emisiiju, malo da razmotrimo ko su oni, šta rade i čime se bave, i nastala je ova saradnja. Rekli su mi da dođem u Đuru Jakšić školu. Stigao sam na Kanarevo brdo, i odjednom svi klinci oko mene, slikali su se sa mnom, tražili autograme, bila je to baš opšta pometnja. Ja sam se tu obukao kao profesor, bijela košulja, žuta kravata. Trebalo je samo da pitam učenike ko je Crni Cerak i da oni ustanu, počnu na đuskaju, igraju, luduju i tako to - rekao je on, pa dodao:

Mnogo razloga

- Neko je napravio priču zašto se ja nalazim u školi. Postoji mnogo razloga zašto Kristijan treba da bude u školi i da djeci kažem ono što ja nisam radio. Da se ne drogiraju, da ne piju, ne puše, da uče školu i dobiju diplomu da budu totalno drugačiji nego mi kao klinci kad smo zapostavili školu zbog mangupiranja i nismo nastavili sa našim praksama za koje imamo diplomu.

Kristijan je potom otkrio kakva se poruka šalje djeci.

Jasna poruka

- Ja ne znam kakva je poruka spota, i ne interesuje me iskreno. To je poslovna saradnja i ja uzimam novac za to. Đacima od strane mene se šalje jasna poruka da se ne bave kriminalom. Pričanjem naših priča iz života mi kažemo da je kriminal štetan i da to niko više ne radi. To je naša poruka i zato i postojimo. Ko može da kaže djeci da kriminal nije dobar nego sam bivši kriminalac. Ako ratnik dođe iz rata, ima iza sebe 50 ratišta, pa više je on kompetentan da priča o ratu nego školovani general. Mi smo bili na prakisi što se tiče kriminala na najvišem nivou i prestali smo to. Omladina misli da je kriminal sladak jer vozimo dobra kola i imamo lijepe žene, nosimo skupe stvari, ali to je sve pogrešno, i evo ja već 15 godina propagiram aktivno protiv toga. Samo škola, obrazovanje i sport mogu da dovedu do najkvalitetnijih ljudi - istakao je on.

Kristijan nam je rekao malo više o svom obrazovanju.

Rasprava na političkoj osnovu

- Ja sam završio osnovnu i srednju školu. Po struci sam mašinski tehničar. Upisao sam likovnu akademiju, ali imao sam problema sa profesoricom. Raspravljali smo se na političkoj osnovi.

U jednom trenutku na spotu se čuje kako Kristijan nekog naziva debilom kao i degenerikom, a sada je otkrio o čemu se tu konkretno radi.

Nazvao ih degenericima

- Ja sam sebe nazvao debilom, a statiste u spotu sam nazvao degenericima. Ja sam najveći debil, a degeneracija je Crni Cerak jer se ponašaju ludački, tako igraju i tako se ponašaju. U spotu se prikazuje da ne poštuju nikog, razvaljuju učionicu, ja kao padam u nesvijest, i sve to, vidjet ćete sve u spotu. Današnje vrijeme je najgore. Iza škole postoje mnogo štekova gdje se djeca snimaju, puše travu, čak dolazi i do silovanja. Ja bih sve to zabranio. Nije tu problem Kristijan, već je problem mnogo veći.