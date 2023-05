Uginuo Hanin ljubimac, njena poruka nikoga ne ostavlja ravnodušnim: Ova bol kida srce

- U životu sam prošla kroz mnoge tuge… izgubila bliske osobe moju nanu, mog tatu, mog bliskog rođaka… Preživjela izdaju mnogih “prijatelja”, plakala zbog prvih ljubavi, ali bol koju osjećam s odlaskom moje Hanči ne može se mjeriti niti s jednim bolom do sada.

Ovu bol koja kida srce i zbog koje duša jeca glasno mogu razumjeti samo oni koji su imali psa na način koji sam ja imala mog čičimraza…Hanči je bila ravnopravan član obitelji, moja beba 14,5 godina, putovala je svugdje sa mnom i zajedno smo prošle puno lijepih i tužnih trenutaka, njoj sam pričala sve moje sreće i tuge, ona je bila moja najbolja drugarica, moja djevojčica… Putuj anđele moj i čekaj me s one strane druge, srest ćemo se opet nas dvije znam to - napisala je Hadžiavdagić-Tabaković na Facebooku.