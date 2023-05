Gordan Radić Gogi je za portal "Avaza" kazao je da je duboko potresen zbog smrti kolege i prijetelja Damira Pašića Dadija, člana grupe "Seven Up".

Gogi je istakao da su se vidjeli prije nekoliko dana.

- Čovjek se sada sjeća samo lijepih stvari ali nažalost to je život. Sve je to kratko trajalo. Iako dijagnoza nije bila nimalo obećavajuća, vjerovali smo da će se izvući. Pričali smo i smijali se, izbjegavali smo loše teme a sjećali smo se lijepih trenutaka jer to jedino ostaje - zaključio je Radić.