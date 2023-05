Tina Tarner u Jugoslaviju se vraćala šest puta, u Beogradu oduševila se ćevapima

Nakon što je odjeknula vijest da je kraljica "rock and rolla" Tina Tarner (Turner) preminula u 83. godini, mnogi se prisjećaju momenata koji su obilježili njenu karijeru, a s tim u vezi isplivala je i fotografija s njene posjete Beogradu.

U bivšoj Jugoslaviji gostovala je šest puta - u Beogradu 1974., 1979. i 1990, a bila je i u Ljubljani 1974. i 1975. godine. Također, nastupila je i u Velikoj Gorici u susjednoj Hrvatskoj 1990. godine.

Snimak jednog dijela tog nastupa dostupan je na Facebooku, a izvela je hitove "We Don't Need Another Hero", "Private Dancer" i "Nutbush City Limits".