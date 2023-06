Jedan od najpopularnijih srbijanskih glumaca Andrija Milošeević stigao je u Sarajevo. On je odmah posjetio Enisa Bešlagića koji učestvuje u izazovu "U Bingu sam 24/7".

Za sada još uvijek nije poznato kako će dvojica glumaca, koji su svaki na svoj način vješti u tome da izmame osmijehe na licima drugih, odmjeriti svoje snage i da li će to biti upravo u pričanju viceva, no sigurno je da će i ovo biti uzbudljiv dan za sve one koji se zateknu u Bingu.