"Avazov" vremeplov: Kako je Boro Stjepanović govorio za naš list, "Bosnu niko ne može podijeliti"

- Strašno. Ima li nacionaliste koji se ne bi napio krvi druge nacije? Nema. To je po definiciji. On je mrzitelj druge nacije. Vuk. I sad oni zatvore jadne ljude u nacionalni tor i proglase sebe, vukove, čuvarem tog tora. Možete misliti vuka u toru, koji njih čuva od onih ovaca iz drugog tora. Besmislena potpuno situacija, pogotovu u Bosni, gdje smo svi rođaci, prijatelji, izmiješani. Bilo je priče o leopardovoj koži. Ko to može da podijeli? Ne može niko! I besmisleno je dijeliti na toj liniji. Da nas dijele na muške i ženske. Jeste to prirodna naša poziciji, ali nije osnova za podjelu. Osnova za podjelu može biti Dinara, Sava, Drina. To su prirodne granice i mi smo komšije u tim prirodnim granicama.

Povod dolaska jednog od najvećih glumaca na ovim prostorima jeste bh. premijera filma „Gorčilo - Jesi li to došao da me vidiš„ reditelja Milana Karadžića.

Vi ste vrlo otvoreno govorili o tome kako Vas je 1992. srpska vojna ili policijska formacija mobilizirala i na koji ste način napustili Sarajevo. Jeste li nekada zbog toga imali posljedica?

- Neprestano govorim - ne pripadam nijednoj naciji, ne pripadam nijednoj vjeri.

Uvijek sam u manjini, i političkoj, uvijek sam glasao za one koji su izgubili i to nije strašna pozicija. To je normalna pozicija i volio bih kad bi to ljudi razumjeli.

Uspješan čovjek, kako me nazvala jedna novinarka, postao sam mimo nacije i mimo vjere. I mimo svake političke partije. Znaći, nije to uslov. Ljudi su uplašeni, i boje se ako kažu da ne pripadaju nekoj naciji, nekoj vjeri ili da nisu glasači najbrojnije partije, da će biti usamljeni i da će biti neuspješni. Može se biti uspješan bez svega toga.

Ja sam bio dekan Akademije u Sarajevu, a nisam bio član Saveza komunista. Išao sam na dugačke konsultacije, provjeravali su mi sve. Ali su na kraju rekli: „Stručnjak je, pošten je, vrijedan je. Nema nikakvih repova, može da bude.“ Budite u svom poslu dobri, vrijedni. Budite prijatelj s prijateljima, komšija s komšijama, i bit ćete uspješni. A budite ove nacije, one nacije, one vjere, ove partije, bit ćete potrčko, poslušan, vječito frustriran, uplašen i vječito spreman da na prvi znak vojne trube skočite i zakoljete komšije .

Nema dobitka

Kakva je iz Vaše perspektive budućnost regiona?

- Meša Selimović iz Kur’ana citira da je čovjek uvijek na gubitku. Nema dobitka. Nestat će i ove nacije i ove vjere. Hoće. Pa, nestala je i naša divna praslovenska vjera, koju smo mi izdali. A poslije neke koji su prošli iz vjere u vjeru nazivamo izdajicama.

„Sve je prolazno, samo su nacije večne“, rekao je profesor Nikola Koljević na jednom mitingu. To je mene potpuno zbunilo. Kako su nacije vječne. Gdje su divni Stari Grci koji su temelj ove civilizacije. Nema ih. Sve će to proći, a mi danas ubijemo jedni druge zbog toga. Porodica, ljubav, otac, majka, djeca, to će vječno ostati, bez toga se ne možemo reprodukovati.

A bez nacije i vjere kako da ne. Otkad se reprodukujemo bez nacije i vjere, a najveći zločini su učinjeni zbog nacije i vjere.

Biste li nešto poručili Bosancima i Hercegovcima?

- Kada su bili protesti povodom JMBG, kada se bebe nisu mogle liječiti, tamo sam vidio jedan transparent, koji je odredio moj odnos prema Bosni, odnosno prema glasačima i onima koji su izglasani. Tamo je pisalo: „J..ala vas tri konstitutivna naroda!“