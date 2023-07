Odgovorili iz manastira u koji je otišao Milan Stanković: On je u procesu nalaženja sebe i Boga

Posljednjih mjeseci se spekuliše o privatnom životu pjevača Milana Stankovića i gdje se on trenutno nalazi.

Pričano je da je Milan otišao u manastir Podmaine u Crnoj Gori, gdje želi da postane iskušenik, a sada su otkriveni i novi detalji.

Ljudi koji borave u manastiru ističu da je pjevač redovan posjetilac i da ulaže, navodno, velike napore da postane pravi hrišćanin, piše "Kurir".



- Milan jeste boravio kod nas, ali nije imao te pretenzije da bude iskušenik. To je čitav proces. On je želio da bude u manastiru u prostoru svetog mjesta, kao u duhovnoj banji. Tražio je sebe i svoje istinsko ja, ali nije imao monašku ambiciju. Ovaj manastir je njegovo duhovno mjesto. On je u procesu nalaženja sebe i nalaženja Boga i najbolje mjesto za to je manastir - istakao je izvor za "Kurir".